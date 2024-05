Lors du média day, Sascha Zverev s’est encore exprimé au sujet des cadences liées au calen­drier. Un discours pas toujours audible quand on voit le nombre d’ex­hi­bi­tions mises en place quand il y a de la place dans la saison. Après comme l’Allemand est membre du conseil des joueurs, il se peut qu’il soit aussi le porte parole de l’en­semble des membres du tour.

« Je suis sur le Tour depuis 10 ans, la conver­sa­tion a toujours porté sur la manière de raccourcir la saison. Ce n’est pas parce qu’on ne veut pas jouer au tennis, on adore le tennis, mais c’est pour avoir le temps de préparer son corps pour les matchs et avoir le temps de soigner son corps. Nous béné­fi­cions d’une période de repos et de prépa­ra­tion de seule­ment 4 semaines, nous sommes le seul sport dans cette situation »