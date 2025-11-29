Si le débat autour du meilleur joueur de l’his­toire n’ayant jamais remporté de tournoi du Grand Chelem divise les fans et obser­va­teurs, ce clas­se­ment devrait permettre d’y voir un peu plus clair.

Après cette fin de saison 2025, Alexander Zverev est en effet devenu le joueur ayant passé le plus de semaines parmi le Top 10 mondial (373) sans remporter le fameux Graal. Il devance ainsi des grands noms comme Tomas Berdych (369), David Ferrer (358), Nikolai Davydenko (268) et Jo‐Wilfried Tsonga (260).

TENISTAS CON MÁS SEMANAS EN EL TOP 10 SIN GANAR UN GRAND SLAM. 🤯



🇩🇪 Alexander Zverev – 373 semanas

🇨🇿 Tomas Berdych – 369 semanas

🇪🇸 David Ferrer – 358 semanas

🇷🇺 Nikolai Davydenko – 268 semanas

🇫🇷 Jo‐Wilfried Tsonga – 260 semanas pic.twitter.com/auP2F2KAza — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 28, 2025

Et avec la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Allemand n’est pas sorti de l’auberge…