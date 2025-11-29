AccueilATPZverev numéro 1 d'un classement très embarrassant
Zverev numéro 1 d’un clas­se­ment très embarrassant

Si le débat autour du meilleur joueur de l’his­toire n’ayant jamais remporté de tournoi du Grand Chelem divise les fans et obser­va­teurs, ce clas­se­ment devrait permettre d’y voir un peu plus clair.

Après cette fin de saison 2025, Alexander Zverev est en effet devenu le joueur ayant passé le plus de semaines parmi le Top 10 mondial (373) sans remporter le fameux Graal. Il devance ainsi des grands noms comme Tomas Berdych (369), David Ferrer (358), Nikolai Davydenko (268) et Jo‐Wilfried Tsonga (260).

Et avec la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Allemand n’est pas sorti de l’auberge… 

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 14:44

