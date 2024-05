Lors du média day, Iga Swiatek a expliqué qu’au final les succès ne l’af­fec­taient pas vraiment.

« Même les tour­nois que je gagne ne m’af­fectent pas beau­coup menta­le­ment. Je fais la fête un jour et je repars pour un autre tournoi, c’est comme ça que je fonc­tionne. Pour l’ins­tant, j’ad­mets que j’ai­me­rais célé­brer un peu plus parce que nous nous sommes battus très dure­ment pour gagner à Madrid. Je ne pense pas qu’il se passera quoi que ce soit parce que ces deux premiers jours, je ne serai pas beau­coup sur le court. Je me donne du temps pour jouer au tennis de manière plus détendue, sans penser à jouer des matchs ou des points, car j’ai à peine le temps de me décon­necter correc­te­ment. Il faut profiter de ces premiers jours pour avoir du temps libre, même si j’es­saie en même temps de me concen­trer pour m’ha­bi­tuer aux nouvelles condi­tions. J’essaie toujours de profiter de ce temps de repos, mais je ne le force pas non plus ».