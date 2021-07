Avec l’en­semble des cadors encore son « entry list » comme Roger Federer et Novak Djokovic et surtout la confir­ma­tion ferme de la venue de Rafael Nadal, le direc­teur du tournoi de Toronto est aux anges même si le « retour du Covid‐19 avec le variant Delta en toile de fond » inquiète les autorités.

S’exprimant dans les médias, Karl Hale reste opti­miste : « Nous ne pour­rions être plus heureux de ramener enfin le tennis de classe mondiale à Toronto cette année. Après avoir dû reporter nos tour­nois en 2020, nous sommes abso­lu­ment ravis d’ac­cueillir certains des meilleurs joueurs du tour. J’ai eu d’ex­cel­lentes discus­sions avec de nombreux joueurs, notam­ment le cham­pion en titre Rafael Nadal, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev et le numéro 4 mondial Stefanos Tsitsipas, qui ont déclaré tous les deux qu’ils avaient hâte de concourir à Toronto pour la première fois. Ajoutez à cela l’ex­ci­ta­tion qui existe autour de nos incroyables Canadiens – Denis, Félix, Milos et Vasek – et nous avons la recette parfaite pour un tournoi excep­tionnel », c’est tout le mal qu’on lui souhaite.