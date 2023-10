Rublev réalise proba­ble­ment l’une de ses meilleures saisons et s’est qualifié pour le masters de Turin après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale à Vienne (ATP 500).

Après sa belle victoire 7–5, 6–4 face au la pépite Italienne, Matteo Arnaldi le Russe est revenu en confé­rence de presse sur les folles qualités de dépla­ce­ment du 46ème mondial.

« Ce qui m’im­pres­sionne le plus chez Arnaldi, c’est sa flexi­bi­lité.« Il se déplace très bien, il frappe en posi­tion ouverte avec le coup droit et le revers et lorsque nous sommes dans le vestiaire, vous pouvez voir comment il peut s’étirer. C’est vrai­ment impres­sion­nant » a déclaré Rublev.