Dernier extrait de notre long entre­tien que nous a accordé Marion Bartoli dans le cadre du numéro 79 de We Love Tennis Magazine dispo­nible gratui­te­ment dans son format numérique.

Marion insiste sur l’er­reur qui est souvent faite dans notre pays au sujet de Novak Djokovic. Selon elle, on ne parvien­drait pas à isoler l’at­ti­tude du joueur sur le court et l’homme qu’il est réel­le­ment fans la vie courante.

« Il n’y a qu’en France que l’image de Novak est aussi écornée. Ailleurs dans le monde, on a bien compris qu’il ne fallait pas confondre le cham­pion qu’il est et l’homme qui se cache derrière cette armure qu’il arbore lors de ses matches. Cependant, je peux comprendre que lorsqu’il est arrivé face à Roger Federer et Rafael Nadal, cela ait pu gêner du monde. Mais force est de constater qu’il est là, bien là, que son palmarès est fou, qu’il bat les records et qu’il a encore réalisé une année incroyable »