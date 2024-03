Matteo Berrettini de retour et en grande forme !

Souvent plombé par les bles­sures ces dernières années, l’Italien ne s’est qu’in­cliné qu’en finale du Challenger de Phoenix contre Nuno Borges (7−5, 7–6) pour son tout premier tournoi depuis sa bles­sure à la cheville lors de l’US Open en septembre dernier.

« J’ai telle­ment travaillé ces six derniers mois que je n’ai pas pu concourir. J’ai vrai­ment poussé jusqu’au bout. J’ai vécu telle­ment de moments tristes. Je pense que c’est là que j’ai trouvé l’énergie cette semaine, j’ai juste pensé aux bles­sures et à ces moments‐là. J’ai juste apprécié le temps que j’ai passé sur le court », a déclaré l’ita­lien, tombeur de trois Français (Hugo Gaston, Arthur Cazaux, Terrence Atmane) et d’Aleksandar Vukic en demies (65e).