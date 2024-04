Après sa victoire contre Galan, Roberto Bautista Agut a poussé une gueu­lante. L’Espagnol a eu du mal à comprendre comment il n’a pas pu avoir une invi­ta­tion. Il faut dire que le tournoi qui appar­tient main­te­nant au groupe IMG préfère effec­ti­ve­ment offrir des invi­ta­tions à leur poulain comme ce fut le cas Darwin Blanch, l’ad­ver­saire de Nadal.

« La vérité est que je m’at­ten­dais à rece­voir une invi­ta­tion, mais bon, j’ai toujours été dans une posi­tion privi­lé­giée, en écou­tant mes collègues se plaindre. Je comprends que le tournoi appar­tient à iMG et favo­rise ses clients, je comprends qu’ils veillent à leurs propres inté­rêts, mais je ne suis pas d’ac­cord avec le fait que ce tournoi béné­ficie d’énormes sommes d’argent de la part des spon­sors et des insti­tu­tions espa­gnoles et que cela ne sert à rien. Cela n’ar­rive nulle part dans le monde, dans aucun pays, dans aucun des tour­nois auxquels je parti­cipe, où l’on voit quelque chose comme ça. Cela n’arrive qu’ici »