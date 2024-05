Lors d’une inter­view accordée à Tennis Sweet Spot, Wim Fissette a expliqué son travail spéci­fique avec la quadruple lauréate en Grand Chelem, Naomi Osaka, revenue sur le circuit en début d’année après une absence de plus d’un an (durant laquelle est devenue maman).

« She’s hoping for success imme­dia­tely but she’s also realistic”, read Wim Fissette on Osaka’s come­back. https://t.co/wxFjl8jSvl pic.twitter.com/m6a2i8ruzw — Carole Bouchard 💜💛 (@carole_bouchard) May 6, 2024

« Nous venons juste d’avoir notre conver­sa­tion (après la défaite contre Samsonova à Madrid) et c’est toujours diffi­cile. Je ressens sa décep­tion, mais je sais aussi qu’elle est très ration­nelle et qu’elle comprend. Elle espère un succès immé­diat, mais elle est aussi réaliste sur le fait que cela peut prendre plus de temps. En tant qu’en­traî­neur, j’es­saie toujours de trouver les mots justes, et c’est proba­ble­ment la partie la plus diffi­cile de mon travail, parce qu’en voyant une joueuse si déçue après sa défaite, il n’y a pas de mots justes… Vous devez juste trouver comment entamer la conver­sa­tion, c’est la clé, et passer à autre chose le plus rapi­de­ment possible. On entend des histoires sur des joueuses qui ne parlent pas pendant deux jours, mais ce n’est pas ce que nous voulons. Nous voulons pour­suivre le processus le plus rapi­de­ment possible. »