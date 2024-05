Entre Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa, c’est un peu les feux de l’amour.

Trois semaines après avoir publi­que­ment annoncé leur rupture, les deux tour­te­reaux ont ensuite été aperçus main dans le main à Monaco, ce qui a suscité plusieurs inter­ro­ga­tions du côté des fans.

Finalement, le Grec a tenu à mettre fin aux rumeurs en expli­quant qu’il avait bel et bien renoué sa rela­tion amou­reuse avec la joueuse espagnole.

« Nous sommes ensemble. Je vais expli­quer pour­quoi certaines personnes inventent des histoires diffé­rentes à notre sujet. Ce n’est pas que je m’en soucie, mais je pense que les gens ne devraient pas le prendre comme ça. Paula n’a rien fait de mal, et je n’ai rien fait de mal non plus. C’était diffi­cile pour nous d’être sépa­rées et je traver­sais aussi des moments diffi­ciles. Je dirais que je n’ai pas très bien géré la situa­tion non plus, parce que je ressen­tais la pres­sion de la tournée et de mon travail. Combiner les deux (vie person­nelle et profes­sion­nelle) me semblait une montagne et j’ai pris la déci­sion de faire une pause. Au bout de deux ou trois semaines, je me suis rendu compte que c’était une personne qui m’avait beau­coup soutenu et lors­qu’elle a essayé de me parler, j’ai ressenti l’in­ten­sité de l’amour que nous avons l’un pour l’autre. Je me suis rendu compte que la rela­tion que j’ai avec Paula est complè­te­ment diffé­rente de toutes les autres rela­tions que j’ai eues dans le passé, je sens qu’elle est ma moitié et que nous nous compre­nons. Cela donne plus de valeur à tout ce que je fais et je veux qu’elle soit à mes côtés aussi souvent que possible. Alors oui, nous avons repris contact et nous sommes dans un bon moment. »