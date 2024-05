Écarté des courts depuis son quart de finale au Masters 1000 de Madrid, à cause d’un avant‐bras droit doulou­reux, Carlos Alcaraz fait son retour à la compé­ti­tion à Roland‐Garros où il affron­tera ce dimanche l’Américain Jeffrey John Wolf, issu des qualifications.

Interrogé ce vendredi en confé­rence de presse d’avant tournoi sur la nature de sa bles­sure, le 3e mondial a fait une drôle de confession.

« Vous n’allez pas me croire, mais je ne sais pas exac­te­ment ce que j’ai à l’avant‐bras. Quand j’ai fait des tests médi­caux, je me suis entre­tenu avec les méde­cins et mon équipe, ils m’ont expliqué ce que j’avais à l’avant‐bras. Je l’ai écouté et j’ai oublié. J’ai mis ça de côté, je me suis concentré sur le fait de faire ce que le médecin et mon équipe me disaient de faire. Ce dont je me souviens, c’est qu’ils m’ont dit que cela ne serait pas grave et que cela ne pren­drait pas trop de temps pour guérir. Je me remets, je ne ressens plus de douleur à l’en­traî­ne­ment quand je suis sur le court et que je frappe un coup droit, j’ai quand même ça dans la tête, j’ai quand même encore un peu peur de frapper mes coups droits à 100%. »