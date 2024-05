De passage ce samedi en confé­rence de presse à deux jours de sa confron­ta­tion tant attendue face à Alexander Zverev au premier tour, Rafael Nadal a évidem­ment été inter­rogé sur son avenir.

Et alors que tout le monde s’ima­gine qu’il va disputer le dernier Roland‐Garros de sa carrière, le prin­cipal inté­ressé a laissé entendre qu’il pour­rait en être autrement.

« Quant à savoir si c’est mon dernier Roland‐Garros, c’est une réponse qui prend un peu de temps. C’est une ques­tion que l’on ne peut éviter. Il y a de grandes chances que ce soit mon dernier Roland‐Garros, mais si je dois vous le dire à 100 %, je ne le ferai pas. Je ne saurais prévoir ce qui va se passer. J’espère que vous me comprenez. Je suis passé par un long processus de récu­pé­ra­tion avec une bles­sure diffi­cile, près de deux ans de souf­france et de récu­pé­ra­tion. Je me sens mieux main­te­nant. Je ne suis pas quel­qu’un qui peut réagir à une défaite ici ou là. Je réagis par rapport à mes senti­ments person­nels. Mes senti­ments person­nels sont mieux qu’il y a un mois et demi, c’est certain. Je ne veux pas fermer la porte à 100 % pour une chose simple : tout d’abord, cela me fait plaisir de jouer au tennis. Je viens avec ma famille, je profite du fait de partager ce processus avec eux. Je n’ai pas encore pu étudier de fond en comble si je pour­rais jouer dans de bonnes condi­tions de santé, et sans limites. Donnez‐moi un peu de temps. Peut‐être que dans un mois et demi, je vous dirai : ‘Non, j’ar­rête, je ne peux pas conti­nuer’. Aujourd’hui, je ne peux pas vous donner une réponse défi­ni­tive, mais il y a des chances. »