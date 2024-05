Ce lundi, Alexander Zverev fera son entrée en lice contre Rafael Nadal au premier tour de Roland‐Garros. Un défi colossal pour le cham­pion olym­pique en titre. En dehors des courts, un autre défi l’at­tend. Le 31 mai, son procès pour violences conju­gales s’ou­vrira à Berlin.

Lors de la journée des médias ce vendredi, le 4e joueur mondial, inter­rogé à ce sujet, a confirmé qu’il ne se rendrait pas en Allemagne pour assister à son procès (il n’est pas obligé de le faire), et a affiché sa confiance quant à une issue favorable.

« Je crois vrai­ment dans la justice alle­mande. Je crois en la mani­fes­ta­tion de la vérité. Je dois avoir confiance, parce que je sais ce que j’ai fait et pas fait. C’est ce qui va ressortir de ce procès. Les choses ne sont pas entre mes mains. Il n’y a abso­lu­ment aucune chance que je perde. C’est pour­quoi cela me permet de jouer tran­quille­ment. Mes résul­tats l’ont montré. J’ai gagné Rome. C’est aussi un super titre. Si j’avais ça qui me pèse sur l’es­prit, je ne joue­rais pas aussi bien. »