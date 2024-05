Si tous les yeux ou presque sont rivés sur Rafael Nadal avant son choc tant attendu face à Alexander Zverev au premier tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner, arrivé à Paris avec un petit déficit de prépa­ra­tion à cause d’un souci à la hanche, ne fait pas de bruit.

Et pour­tant, le lauréat de l’Open d’Australie, avant ce petit contre­temps physique, était de loin le meilleur joueur du circuit.

Marton Fucsovics, qui s’est récem­ment entraîné avec l’Italien, a tenu à rappeler à tout le monde qu’il ne fallait mieux pas l’oublier.

« Mais comment joue ce gars ? S’il continue comme ça, il va gagner le tournoi », a d’abord lâché le Hongrois lors de la session d’en­traî­ne­ment avant de s’ex­primer plus longue­ment pour une radio de son pays. « Sinner est aujourd’hui le meilleur joueur du monde. Nous nous entraî­nons souvent ensemble parce que nos jeux se complètent bien, sinon il ne joue­rait pas avec moi. Cela me donne confiance de pouvoir échanger avec lui, et il s’en­tend bien avec moi. »