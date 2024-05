Ce lundi, dans l’après‐midi, Rafael Nadal sera opposé à Alexander Zverev pour son entrée en lice à Roland‐Garros. Le niveau du cham­pion espa­gnol inter­roge alors qu’il a quitté le Masters 1000 de Rome dès le deuxième tour après une lourde défaite contre Hubert Hurkacz (6−1, 6–3).

Sur les antennes de Movistar+, l’un de ses entraî­neurs, Marc Lopez, a estimé que son joueur était prêt pour ce duel tant attendu et que son expé­rience inéga­lable sur ce court allait beau­coup l’aider.

« Il a des séances d’en­traî­ne­ment formi­dables contre des joueurs de renom. Il n’a pas perdu un seul des sets qu’il a joués, on voit qu’il sent incroya­ble­ment bien la balle et je pense qu’il sera dans la meilleure forme possible. Lorsqu’il rentre le Philippe Chatrier, il se trans­forme. Il connaît parfai­te­ment ce court et il sait parfai­te­ment comment gérer son jeu sur ce court. Il a réalisé telle­ment de choses ici, son niveau s’élève lors­qu’il entre sur ce court. Il a l’air prêt à tout. »