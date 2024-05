Ce vendredi, Novak Djokovic a mal terminé sa prépa­ra­tion pour Roland‐Garros. Le numéro 1 mondial s’est en effet incliné en trois sets contre Tomas Machac en demi‐finale de l’ATP 250 de Genève.

Malgré la bulle infligée dans le deuxième set à son adver­saire, le Serbe n’a jamais pris le match à son compte. En confé­rence de presse après ce nouveau revers, le Serbe a reconnu qu’il n’avait pas de bonnes sensa­tions sur le court, notam­ment à cause d’un mal de ventre.

« Je souf­frais beau­coup de l’es­tomac. J’ai eu mal la nuit dernière et ce n’était pas mieux aujourd’hui (vendredi). Je ne sais pas comment j’ai pu gagner le deuxième set. Globalement, le bilan est bon. J’espérais jouer plus d’un match en venant ici, et j’en ai disputé trois. Mais j’ai­me­rais pouvoir me sentir mieux. Ce n’est pas agréable de souf­frir de la sorte sur le court. C’est dur de se concen­trer sur le tennis quand on a d’autres soucis en tête. J’espère juste être prêt et en bonne santé pour Roland‐Garros. »