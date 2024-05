Présent ce dimanche soir sur le plateau d’Amazon Prime Video pour évoquer le premier tour tant attendu entre Rafael Nadal et Alexander Zverev prévu ce lundi après‐midi, Fabrice Santoro a fait part de son émotion à propos de l’ho­nê­teté du cham­pion espa­gnol lors­qu’il parle de ce choc.

« Il me donne les larmes aux yeux quand je l’écoute. Il est lui‐même, il ne se cache pas, il dit la vérité tout le temps. Il dit dans quel état il se trouve : ‘Ça va être très, très diffi­cile demain (lundi), mais voilà, je suis un guer­rier, je suis Rafael Nadal’. C’est déjà une victoire je pense pour lui d’être à Roland‐Garros, ce sera une nouvelle victoire de se présenter face au 4e joueur mondial, et puis après il fait confiance à son tennis et son expé­rience. Et, au pire, il perdra. »