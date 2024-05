Présente ce dimanche soir sur le plateau d’Amazon Prime Video aux côtés de Fabrice Santoro et Jo‐Wilfried Tsonga, Marion Bartoli, qui a réalisé un entre­tien avec Rafael Nadal pour la chaîne améri­caine, a livré son ressenti avant le choc tant attendu entre l’Espagnol et Alexander Zverev au premier tour de Roland‐Garros (match prévu ce lundi après‐midi aux alen­tours de 15h).

« J’ai ressenti en lui de la grinta. Je ne pense qu’il va juste rentrer en faire‐valoir sur le terrain, et son but ce n’est pas de se dire : ‘Je suis juste content d’être là’. Et c’est vrai­ment ce que j’ai ressenti eu plus profond de moi lorsque je l’ai vu me parler. Son regard et ses expres­sions corpo­relles étaient très inté­res­sants parce qu’il est telle­ment déter­miné que pour lui, il est persuadé qu’il va gagner. Et il m’a emmené là‐dedans, dans cette émotion. Je suis sortie de cet entre­tien et je me suis dit : ‘En fait, c’est sûr qu’il va gagner, c’est certain qu’il va le faire’. Et quand on y repense, il a joué 115 matchs ici, il en gagné 112. Et quand Zverev sera en face et qu’il entendre Marc Maury pendant l’échauf­fe­ment égrener les années, les victoires, le palmarès, je ne peux pas imaginer qu’il ne va pas ressentir quelque chose. Et s’il y a un moment dans un tournoi du Grand où il faut jouer Zverev, c’est en début de tournoi. »