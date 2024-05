Le rappeur du tennis trico­lore avait prévenu les fans : il avait besoin d’eux pour un remake de son duel hostile gagné dans des condi­tions spéciales il y a quelques mois à Santiago face au local Nicolas Jarry.

Et le public a répondu à son appel. Même s’il était plutôt tard, il n’a cessé de soutenir un Corentin en feu dès le début du match.

Cela portait ses fruits et Jarry, pour­tant fina­liste à Rome et 19e joueur mondial, ne parve­nait pas à trouver son rythme. Rapidement mené deux manches à rien (2−6, 1–6), le Chilien retrou­vait enfin ses esprits après un choc impro­bable avec un ramas­seur de balle. De retour des vestiaires après s’être remis de cet acci­dent, Jarry menait enfin les débats et empo­chait avec auto­rité la troi­sième manche (6−3).

On pensait alors que le match allait tourner mais ce n’était pas le cas. Corentin retrou­vait sa main et son génie pour breaker rapi­de­ment. Le match deve­nait complè­te­ment fou et Jarry perdait une fois de plus son tennis et son sang froid.

Mené 0–5, le Chilien tentait de rester dans la partie mais il était un peu tard pour s’en sortir. Une fois de plus, Moutet a prouvé qu’il est un joueur à part, créatif, atta­chant, qui n’a peur de rien. Chapeau l’ar­tiste pour cette perfor­mance de tr!s haut niveau : 6–1, 6–2, 3–6, 6–0.