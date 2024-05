Carlos Alcaraz a beau nous dire qu’il ne suppor­tera aucun des deux jours ce lundi après‐midi à l’oc­ca­sion du choc du premier tour entre son idole et compa­triote, Rafael Nadal, et Alexander Zverev, personne n’est dupe.

Interrogé à ce sujet lors de sa confé­rence de presse après son entrée en lice réussie et expé­di­tive face à l’Américain Wolf (6−1, 6–2, 6–1), le 3e joueur mondial a sorti sa plus belle langue de bois.

« (Rires) Je vais être honnête. J’ai dit à plusieurs reprises que je voulais vrai­ment profiter au maximum des matchs de Rafa dans ce tournoi et dans les suivants. Je ne sais pas ce qu’il en est. Je vais le regarder, c’est certain. Je vais fixer mon programme demain. Si je peux venir voir le match, je le ferai. Mais ce sont des rivaux, donc je ne peux pas prendre parti pour l’un ou l’autre camp, mais il est certain que ce sera un très bon match à regarder en tant que fan. »