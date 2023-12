Alors que Rafael Nadal s’ap­prête à effec­tuer son grand retour sur les courts après un an d’ab­sence, son entraî­neur, Carlos Moya, s’est récem­ment exprimé sur le processus de récu­pé­ra­tion de l’Espagnol. Une période pendant laquelle il s’est clai­re­ment dit que c’était peut‐être la fin de sa carrière.

« Il y a parfois eu des situa­tions compli­quées, mais main­te­nant on voit que les cartouches s’épuisent. La durée de vie d’un athlète de haut niveau a une date de péremp­tion, et il s’en approche. On ne sait jamais quand cette date arri­vera, elle arrive rare­ment. Vous conti­nuez toujours à essayer. Et je pense qu’à cet égard, nous avons tous eu des doutes quant à sa capa­cité à se rendre en Australie, et il a été le premier à en avoir. Je les ai eus à un certain moment du processus, à certaines étapes. J’ai eu le senti­ment que c’était peut‐être la fin, qu’il n’au­rait pas la possi­bi­lité de rejouer. C’est la période la plus diffi­cile que j’ai vécue avec lui. »