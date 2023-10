C’est un gros coup dur pour l’Open Sud de France et tous les amou­reux de tennis dans la région Occitanie.

Organisé depuis 2010, l’ATP 250 de Montpellier risque bien de vivre sa dernière édition en 2024 (du 28 janvier au 4 février), la faute, entre autres, à la déci­sion de la Métropole de Montpellier d’ar­rêter son soutien finan­cier au tournoi.

L’organisateur TV Sport Events et la société évène­men­tielle de la Région Occitanie et proprié­taire de la Sud de France Arena Occitanie Events doivent ainsi faire sans une subven­tion de plus de 400 000 euros.

Interrogé par le site Actu.fr, le vice‐président de la Métropole en charge des sports, Christian Assaf, s’est expliqué sur cette déci­sion sans doute fatale pour la survie de l’évènement.

« Le premier sujet est que c’est une mani­fes­ta­tion coûteuse, qui néces­site près d’1M€ de subven­tions publiques de la part de la Région Occitanie et de la Métropole de Montpellier. Pour des raisons, à la fois objec­tives et subjec­tives, c’est une mani­fes­ta­tion qui tarde à trouver un modèle écono­mique soute­nable. L’année dernière par exemple elle a perdu 300 000€, et, cette année, avant même que la déci­sion de la Métropole soit prise, le déficit prévi­sion­nelle est de 400 000€. C’est un problème car cela veut dire que malgré le soutien des collec­ti­vités, le modèle écono­mique ne suit pas. »