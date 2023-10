Personne n’aime qu’on parle à sa place et Rafael Nadal ne fait pas figure d’exception.

Quelques jours après la sortie surpre­nante de Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie, annon­çant la parti­ci­pa­tion de l’Espagnol à la prochaine édition du Grand Chelem austra­lien, Rafael Nadal, qui avait répondu dans la foulée en esti­mant qu’il ne fallait pas s’en­flammer, était mani­fes­te­ment très agacé à en croire la radio El Larguero et le consul­tant, Alex Corretja, invité de l’émission.

« Je pense que la réponse de Rafa aurait été beau­coup plus viru­lente s’il s’agis­sait d’un autre direc­teur de tournoi. Il a été élégant et poli, il n’a pas voulu le charger. Après 10 mois, il serait compré­hen­sible qu’il dise en public quand il reviendra. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il sera à l’Open d’Australie tant qu’il ne l’aura pas confirmé. Je connais Craig depuis de nombreuses années et je suis très surpris qu’il cherche à faire des titres comme ceux‐là s’ils ne sont pas vrais. J’ai du mal à comprendre qu’une entité aussi impor­tante que l’Open d’Australie se jette dans la piscine de cette manière sans avoir la certi­tude que Rafa leur a dit que les choses allaient se passer ainsi. »