Les bonnes nouvelles s’en­chaînent pour les fans de Rafael Nadal !

Tandis que le Majorquin a repris l’en­traî­ne­ment sur le court et même élevé l’in­ten­sité ces derniers jours, le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a annoncé le grand retour de Nadal pour l’édi­tion 2024 du Grand Chelem austra­lien, qui se dérou­lera du 14 au 28 janvier.

« Nous pouvons vous annoncer en exclu­si­vité que Rafa sera de retour. Il a été absent la majeure partie de l’année, et en discu­tant ces derniers jours, il a confirmé qu’il serait de retour, ce qui nous réjouit vrai­ment. C’est génial », a révélé le patron du tennis austra­lien dans des propos rapportés par Nine’s Today.

