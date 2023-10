« Je pense que Novak vit la course aux Grands Chelems de manière plus intense que moi. Je pense que pour lui, cela aurait été une plus grande frus­tra­tion de ne pas décro­cher le record, et c’est peut‐être pour cela qu’il y est parvenu », lâchait Rafael Nadal en septembre dernier lors d’une inter­view accordée à la chaîne Movistar.

Novak Djokovic, qui compte depuis le dernier US Open deux longueurs d’avance sur son rival au nombre de titres du Grand Chelem (24 contre 22), a réagi pour le média Sportal aux propos surpre­nants de l’Espagnol.

« J’ai vu que ses commen­taires sont devenus viraux, que beau­coup de gens en ont parlé. Chacun a le droit d’avoir son opinion, de savoir comment il inter­prète quel­qu’un d’autre dans un certain contexte, etc. C’est tout ce que je peux dire (…) C’est l’opi­nion de Rafa et, bien sûr, je ne suis pas d’ac­cord. J’ai mon opinion, mais je ne la parta­gerai pas car je ne veux pas que nous appro­fon­dis­sions la ques­tion. Ce n’est pas néces­saire », a déclaré le Serbe qui prépare actuel­le­ment la fin de saison avec en premier lieu le Masters 1000 de Paris‐Bercy (28 octobre au 5 novembre).