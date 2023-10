La décla­ra­tion de Patrick Mouratoglou sur les Jeux Olympiques fait énor­mé­ment réagir. « La plupart des joueurs pensent qu’un Grand Chelem est 100 fois plus impor­tant impor­tant pour un joueur de tennis que les Jeux olym­piques », a estimé l’en­traî­neur fran­çais.

Tandis que John Millman a exprimé fran­che­ment son désac­cord, Roberto Bautista Agut de retour de bles­sure cette semaine à l’oc­ca­sion du Challenger de Malaga, est allé dans le sens de l’an­cien coach de Serena Williams.

« Oui, je suis d’ac­cord. Peut‐être parce que nous avons beau­coup de tour­nois et que nous sommes très concen­trés sur notre calen­drier, pour nous la chose la plus diffi­cile, la plus moti­vante, est de gagner un Grand Chelem. Ce n’est pas comme dans d’autres sports où il y a moins de tour­nois ou de compé­ti­tions. Les Jeux olym­piques peuvent être beau­coup plus spéciaux pour une personne qui n’a que trois compé­ti­tions dans l’année que pour nous », a réagi l’Espagnol lors d’une inter­view accordée à Punto de Break.