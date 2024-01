Depuis qu’il a pris de l’âge et qu’il est devenu le meilleur joueur de l’his­toire en termes de statis­tiques, Novak Djokovic hésite de moins en moins à s’ex­primer ouver­te­ment sur certains sujets un peu sensibles comme celui concer­nant sa riva­lité avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Interviewé par le Times avant le début de l’Open d’Australie, le Serbe est notam­ment revenu avec sincé­rité sur ses débuts sur le circuit et les raisons pour lesquelles il était peut‐être moins apprécié par les fans comparé à ses deux collègues du Big 3.

« Dans les meilleures riva­lités spor­tives, dans tous les romans roman­tiques, il y a toujours deux personnes, pas trois. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’étais un outsider. Je ne viens pas d’un pays occi­dental. Je n’ai jamais eu de problème à dire que je voulais être numéro 1. Beaucoup de gens n’ai­maient pas ça, y compris eux (Federer et Nadal). C’est la raison pour laquelle j’ai été presque immé­dia­te­ment jugé et peut‐être moins apprécié. Je savais aussi que quel­qu’un avec ce genre de menta­lité serait pola­risé. Que certains diraient : ‘J’aime ta confiance’ et d’autres : ‘Regardez cet idiot arrogant’. »