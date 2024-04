Seulement âgé de 17 ans et déjà consi­déré comme l’un des meilleurs joueurs d’échec au monde, l’Indien Dommaraju Gukesh, devenu le deuxième plus jeune grand maître inter­na­tional de l’his­toire en 2019, s’est récem­ment exprimé sur son admi­ra­tion pour Novak Djokovic.

« Quand j’étais plus jeune, mon idole était Virat Kohli, le joueur de cricket indien, il a long­temps été mon modèle. En ce moment, c’est Novak Djokovic, je pense que sa menta­lité est l’une des meilleures de tous les sports. Il est clair que le tennis et les échecs sont diffé­rents, mais dans chaque sport, vous devez avoir certaines qualités qui peuvent vous rendre bon. À mon avis, la menta­lité de Novak et sa capa­cité de concen­tra­tion sont exceptionnelles. »