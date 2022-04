Préparateur physique de Daniil Medvedev depuis 2014, Eric Hernandez s’est récem­ment exprimé via le podcast The Functional Tennis à propos de la couver­ture de terrain excep­tion­nelle du Russe.

D’après lui, Daniil serait même le ou l’un des meilleurs dans cet exer­cice même s’il s’est dit très impres­sionné par les capa­cités de Rafael Nadal malgré son âge avancé (36 ans le 3 juin prochain).

« Je me concentre vrai­ment sur les jambes et le mouve­ment des jambes, car c’est la chose la plus impor­tante pour moi. Ce n’est pas facile de vous donner quel­qu’un d’autre que Daniil Medvedev parce que, pour moi, il est peut‐être le meilleur lors­qu’il s’agit de se déplacer sur le court. Quelqu’un comme Rafael Nadal est égale­ment excellent. C’est une légende du sport et il peut bouger de façon éton­nante, même s’il est vieux. »