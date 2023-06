Fabio Fognini, main­te­nant âgé de 36 ans, est sur le circuit depuis 2004 et il y a des règles exis­tantes depuis bien long­temps qu’il a certai­ne­ment du oublier.

Effectivement, le Transalpin a manqué pour la deuxième fois cette année un contrôle anti­do­page surprise à son domicile.

L’incident se serait déroulé le 10 mai dernier. En effet, le 122e mondial n’aurait, selon lui, pas pu prévenir les auto­rités de l’ANCA de son absence pour aller voir la finale de la Ligue des Champions de foot­ball à Istanbul suite à un problème tech­nique sur le site internet de l’agence.

Le joueur envi­sage donc de faire une récla­ma­tion avant qu’une sanc­tion ne soit prononcée.

C’est un nouveau coup dur pour Fognini, en plus de sa bles­sure à l’abdomen, qui n’aura plus le droit à l’erreur en 2023. Un autre « no show » entrai­ne­rait une suspen­sion assez lourde.