Jimbo inter­vient régu­liè­re­ment via son podcast ou quand il est inter­rogé par certains médias.

Dernièrement il s’est exprimé au sujet du phéno­mène Carlos Alcaraz qu’il a vu pour la première fois en vrai à Indian Wells.

Jimmy est assez confiant sur l’avenir du jeune joueur espagnol.

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est qu’il est jeune, il a 19 ou 20 ans et il a ce que l’on appelle le désir. Cela se voit au premier coup d’oeil. La façon dont il s’y prend, il semble déjà jouer à un niveau très mature. Il veut devenir le meilleur, ce qu’il est déjà puis­qu’il est numéro 1. Il a cette fameuse atti­tude et je pense sincè­re­ment que s’il reste en bonne santé et conserve cette envie, il sera diffi­cile de l’ar­rêter. Ces deux dernières années, j’ai observé beau­coup de jeunes qui montaient en puis­sance. Aucun ne s’est distingué par son envie et sa volonté de tout donner à chaque fois qu’il est sur le terrain comme lui »