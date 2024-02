Interrogé sur son senti­ment concer­nant la qualité de jeu que Novak Djokovic continue de déve­lopper à 36 ans, l’an­cien numéro 1 mondial et actuel entraî­neur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a fait part de sa grande admi­ra­tion dans des propos recueillis par La Nacion.

« Admiration et respect. Lorsque vous passez du temps avec lui sur les tour­nois, vous voyez son envie, la raison pour laquelle il est en parfaite condi­tion pour conti­nuer à concourir, comment il prend soin de lui, comment il s’en­traîne, cette moti­va­tion dont il fait encore preuve. Pour moi, c’est de la plus grande admi­ra­tion. J’aime prendre les choses des joueurs et ensuite donner des exemples à Carlos ; Novak, évidem­ment, en fait toujours partie. Je n’ai pas eu besoin de trop parler de Rafa à Carlos, car il l’a toujours beau­coup admiré. C’est là qu’il puise le niveau mental et l’intensité de l’entraînement. »