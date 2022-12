Paul Henri‐Mathieu a rejoint à l’âge de 15 ans l’Académie de Nick Bollettieri. Suite au décès du célèbre entraî­neur améri­cain, l’an­cien 12e joueur mondial raconte à L’Equipe l’un de ses nombreux souve­nirs de ses trois années vécus en Floride aux côtés de la légende du coaching, connue pour son exigence et son intransigeance.

« J’étais avec lui sur le court tous les matins. Il trans­met­tait une énergie posi­tive et on ne pouvait pas arriver en disant que ça n’al­lait pas. Une fois, j’ai eu le malheur de me plaindre, de pleur­ni­cher un peu, de jeter ma raquette, et le samedi suivant, le jour où il donnait tradi­tion­nel­le­ment des leçons indi­vi­duelles, bah, de 8 heures à midi, j’ai dû ramasser les balles de ses élèves. Laver sa voiture ? Non, ça, je n’ai pas fait, je crois que c’était l’étape d’après. Je me suis arrêté à la première (rires). »