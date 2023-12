Omniprésent média­ti­que­ment depuis l’an­nonce de son retour sur les courts et la publi­ca­tion de vidéos dans lesquelles il fait part de ses impres­sions et de ses doutes, Rafael Nadal, alors qu’il doit rejoindre Arthur Fils ce vendredi 8 décembre dans son académie au Koweit pour plusieurs jours d’en­traî­ne­ment, s’est accordé un petit détour par la magni­fique ville de Vienne, en Autriche.

Accompagné par sa femme, Xisca, le cham­pion espa­gnol, de plus en plus à l’aise avec les réseaux sociaux et son compte Instagram, a partagé une photo où on les voit devant une statue.

« À propos de la nuit dernière… Vienne », a simple­ment commenté Rafa visi­ble­ment emballé par cette virée touristique.