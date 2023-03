Dans la dernière ligne droite de sa carrière, Feliciano Lopez, battu par Frances Tiafoe en huitièmes de finale du tournoi d’Acapulco cette nuit, a rendu un magni­fique hommage à ses collègues du Big 3 lors de sa confé­rence de presse d’après match.

« Ceux de ma géné­ra­tion ont de la chance car quand je serai vieux, je vais pouvoir dire à mes enfants que j’ai eu de la chance de jouer contre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Je me sens chan­ceux d’avoir joué contre les trois meilleurs joueurs de l’his­toire ; ils ont mis le tennis à un niveau qui n’exis­tait pas et cela nous a tous aidés. Je suis juste recon­nais­sant envers ces trois maîtres du jeu. »