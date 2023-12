Dans notre numéro 87 où il était notre invité, Luca est revenu sur l’idée qu’il ferait partie d’un nouvelle géné­ra­tion de « mous­que­taires » avec Fils, Perricard ou encore Debru.

Il y a beau­coup d’attente sur ta géné­ra­tion avec Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard et même Gabriel Debru, ressens‐tu une certaine pres­sion ?

Vraiment pas, et je pense que ta liste est un peu restric­tive. Il y a aussi Arthur Cazaux et Harold Mayot par exemple qu’il ne faut pas oublier, et d’autres joueurs qui sont toujours perfor­mants. Tout miser sur notre géné­ra­tion, je ne crois pas que ce soit logique. Cependant, c’est vrai que je ressens une petite respon­sa­bi­lité, car la France attend depuis long­temps [une victoire en Grand Chelem, ndlr], mais on joue aussi et avant tout pour nous, on a chacun nos objec­tifs, nos envies…