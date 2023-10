Arthur Fils impres­sionne car sa progres­sion est forte et linéaire. Et même si Daniil Medvedev l’a faci­le­ment dominé au premier tour du tournoi de Vienne, le Russe a confirmé qu’il ne pensait que du bien du Tricolore sans pour autant s’enflammer.

« Pour l’ins­tant, je le vois peut‐être comme un bien meilleur joueur sur terre battue, mais regardez ce qu’il a fait la semaine dernière, une finale sur dur en salle. Normalement, les courts en salle sont beau­coup plus rapides que ceux joués à l’ex­té­rieur, les condi­tions font que tout va un peu plus vite, donc Arthur finira par être un joueur dange­reux sur toutes les surfaces. Il est très jeune, il a fait un bond énorme dans le clas­se­ment, les jeunes comme lui finissent par entrer dans le top 10, tôt ou tard. Sa progres­sion laisse penser qu’il sera là pour les dix prochaines années, tant qu’il ne se passe rien d’étrange, on ne sait jamais. Il a un grand poten­tiel, espé­rons qu’il puisse le développer. »