Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou donne les trois raisons pour lesquelles Novak Djokovic a, selon lui, toujours été meilleur que Rafael Nadal et Roger Federer.

« J’ai dit que Djokovic serait proba­ble­ment le déten­teur du record du nombre de Grands Chelems lors­qu’il en avait 12 ou 13 au comp­teur. Je le pensais pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il était déjà domi­nant. À l’époque, il était meilleur que Roger et Rafa. Bien sûr, Rafa était toujours meilleur sur la terre battue, mais sur toutes les autres surfaces, Novak était supé­rieur. De plus, il était encore jeune et je savais que son corps était en parfaite forme. Pour moi, il est l’ath­lète parfait pour le tennis. Et troi­siè­me­ment, je dirais que c’est son état d’es­prit. C’est vrai­ment quel­qu’un qui veut dominer. Le fait qu’il y ait eu autant de fans pour les deux autres et moins pour lui, qu’il n’ait pas été aussi aimé que les deux autres, j’ai senti que cela avait créé en lui la volonté de prendre sa revanche », a déclaré l’en­traî­neur français.