Beaucoup d’ob­ser­va­teurs, notam­ment en Espagne, ont critiqué la déci­sion de l’or­ga­ni­sa­tion de l’ATP 500 de Pékin de programmer le quart de finale entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud (remake de la finale de l’US Open 2022) sur le deuxième plus grand court du tournoi, le Lotus Court.

En confé­rence de presse après sa victoire auto­ri­taire, le double lauréat en Grand Chelem n’a pas du tout livré la réponse attendue par les personnes ayant alimenté la polémique.

« C’était génial. Honnêtement, c’est un terrain extra­or­di­naire. Je me suis senti très bien, je n’ai pas senti de diffé­rence, vrai­ment. Je dirais même que je le préfère, c’était génial. Savoir que Rafa a gagné sa médaille d’or olym­pique sur ce court (en 2008, ndlr) le rend encore plus spécial pour moi, j’ai vrai­ment adoré. Pour ce qui est de la surface, je n’ai pas senti de diffé­rence, la vitesse de la balle était évidem­ment la même. J’ai seule­ment ressenti une diffé­rence au niveau du stade : le Diamond (Central) est plus grand que le Lotus, ici on sent que les gens sont plus proches de nous, et c’est quelque chose que j’aime », a déclaré l’Espagnol qui retrou­vera le court central contre Jannik Sinner en demies.