Rafael Nadal n’est pas résigné. S’exprimant au micro de la télé espa­gnole alors qu’il est toujours au club de Barcelone, il a évoqué son futur programme sans affirmer qu’il serait à Madrid ou Rome par exemple. En fait, c’est son quoti­dien et les réac­tions de son corps qui vont apporter des réponses d’au­tant qu’il veut augmenter l’in­ten­sité de ses entrainements.

« Nous verrons bien. Mon objectif est, au moins, de pouvoir jouer les tour­nois… et ensuite, jour après jour, je verrai si je peux vrai­ment les jouer, non pas au niveau des résul­tats, mais pour être capable de me battre pour eux, de me battre pour aller sur le court et donner tout ce que j’ai. Cela sera marqué par mon quoti­dien, pour voir comment mon corps s’adapte, comment il tolère les charges accrues. Je vais tout donner et me battre pour me donner des oppor­tu­nités, parce par exemple je n’ai pas pu me battre autant que je l’au­rais voulu dans le deuxième set face à De Minaur »