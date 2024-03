Récemment, lors de l’enregistrement d’un podcast produit par Naomi Osaka, Nick Kyrgios a fait une révé­la­tion plutôt spéciale concer­nant ses débuts sur le circuit.

« Quand je suis arrivé sur le circuit, je n’avais pas les moyens de faire comme les joueurs de tennis normaux, c’est‐à‐dire Andy Murray, Roger Federer, et tous ces messieurs qui étaient si bien équipés. Et je me suis dit : d’ac­cord, je vais essayer de ressem­bler un peu plus à Federer. J’ai donc essayé d’ap­porter deux sacs sur les courts, j’étais très orga­nisé, j’es­sayais d’être très propre et correct. Les deux premières années, je ne me sentais pas moi‐même. Je me disais que ce sport m’était telle­ment étranger. »