De la même géné­ra­tion que Luca Van Assche et Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard (20 ans, 226e mondial) vient de décro­cher ses deux premières victoires sur le circuit prin­cipal (face à Carballes Baena et David Goffin) à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 d’Anvers.

Qualifié pour les quarts de finale où il affron­tera le fantasque Alexander Bublik ce vendredi, le natif de Lyon possède un jeu atypique en lien direct avec ses impres­sion­nantes mensu­ra­tions (2,03 mètres pour plus de 100 kilos).

Son entraî­neur, Emmanuel Planque, qui a notam­ment fait des miracles avec Lucas Pouille ou Fiona Ferro par le passé, s’est récem­ment exprimé chez nos confrères de L’Équipe sur son travail avec ce joueur au profil rare dans la forma­tion française.

« Bon lui, son idole c’est Rafael Nadal, alors pour être honnête, j’ai un peu ramé (rires)… En lui parlant plutôt de (Mark) Philippoussis ou de joueurs comme ça. Entre la repré­sen­ta­tion qu’il avait de lui et les exigences au plus haut niveau et ce qu’il rencontre, avec l’ex­pé­rience qu’il vit lors­qu’il s’en­traîne avec des bons joueurs, l’un dans l’autre il commence à bien comprendre qu’il va falloir faire de Rafa Nadal et son style de jeu un vieux rêve. On en a tous eu des rêves, moi je voulais jouer de la guitare comme Clapton et je n’ai jamais réussi (rires)… On s’adapte, et on trouve les moyens d’exister et d’être effi­cace. Il adhère, il mûrit, c’est un garçon qui a besoin de temps pour bien assi­miler les choses, qui a besoin de beau­coup travailler. Mais c’est effec­ti­ve­ment passion­nant d’es­sayer de trouver des solu­tions avec Giovanni. »