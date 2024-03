Alors que de nombreuses critiques ont commencé à viser Rafael Nadal après l’an­nonce de son forfait pour le Masters 1000 d’Indian Wells, quelques jours seule­ment après avoir parti­cipé à un match exhi­bi­tion à Las Vegas face à Carlos Alcaraz, Jimmy Connors a tenu à défendre le cham­pion espagnol.

Selon lui, ceux qui disent que l’homme aux 14 Roland‐Garros est unique­ment motivé par l’argent n’ont rien compris à sa mentalité.

« Vous pouvez parler de l’ex­hi­bi­tion et de choses comme ça, mais ce n’est pas la réalité. Il est arrivé à un point de sa carrière où sa santé est quelque chose qui vaut la peine d’être examinée chaque semaine. Les choses ne sont plus aussi faciles pour lui, tout le monde le sait, alors il doit travailler plus dur, s’en­traîner plus dur, conti­nuer et penser qu’il peut jouer norma­le­ment. Il ne joue pas pour l’argent. Il joue parce qu’il aime le jeu, la compé­ti­tion et tout ce qui va avec le fait d’es­sayer de gagner chaque fois qu’il entre sur un court. Sa compé­ti­ti­vité a toujours été au sommet. Soyons réalistes, Rafa a mis énor­mé­ment d’ef­forts dans son style, et ce, depuis le tout début de sa carrière. »