Impressionnant depuis son premier set perdu face à Arnaldi lors de son entrée en lice sur ce Masters 1000 d’Indian Wells, le tenant du titre, Carlos Alcaraz, s’ap­prête à défier Alexander Zverev dans le choc de ces quarts de finale.

Un peu moins de deux mois après sa défaite face à l’Allemand à l’Open d’Australie, l’Espagnol a déclaré en confé­rence de presse se sentir extrê­me­ment bien en Californie. Sascha est prévenu.

« Je pense que les condi­tions ici conviennent très bien à mon jeu. Je me sens vrai­ment à l’aise sur ce court, dans ce tournoi. Je me sens vrai­ment bien. Pas seule­ment sur le court, mais aussi en dehors. Je pense qu’il est très impor­tant pour les joueurs de se sentir détendus, de se sentir calmes ou de se sentir vrai­ment bien en dehors du terrain. Il faut se détendre un peu, ne pas penser au tennis tout le temps. Il y a des choses que l’on peut faire en dehors du court. Cela me détend vrai­ment, comme jouer au golf. J’aime jouer sur ces courts. Ces trois dernières années, j’ai joué un excellent tennis ici. Oui, je pense que ce tournoi m’a donné une moti­va­tion supplé­men­taire et une confiance accrue. »