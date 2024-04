Le quart de finale entre Cristian Garin et Alexander Zverev a été épique à cause condi­tions de jeu, il faisait très froid et aussi par l’at­ti­tude du joueur alle­mand qui s’est constam­ment plaint, allant même jusqu’à expli­quer à l’ar­bitre qu’il allait balancer le match.

En face, le Chilien est resté dans sa bulle pour fina­le­ment se quali­fier pour le dernier carré en domi­nant Sascha en deux manches (6−4, 6–4). En confé­rence de presse, il a forcé­ment été inter­rogé sur le froid de canard qui règne en Bavière.

Plutôt que de remettre une pièce dans le juke box comme l’on dit, Cristian a préféré ironisé. « Personnellement, j’es­saie de jouer mon jeu, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, d’être agressif et concentré. »

Zverev va adorer.