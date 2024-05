Avant d’af­fronter Jiri Lehecka en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Felix Auger‐Aliassime s’est exprimé sur l’in­ter­rup­tion de sa colla­bo­ra­tion avec Toni Nadal, qui était son conseiller depuis avril 2021.

« Qu’est-ce qu’on peut dire ? On avait fait une annonce quand on a commencé à travailler ensemble, mais pour finir, on a préféré ne pas faire d’annonce, parce que je ne ferme jamais la porte. Je n’aime pas trop… Je ne suis pas fan d’annoncer toujours ce que je fais. Toni, c’est quelqu’un que j’apprécie beau­coup. J’ai décidé que je voulais aller sur la tournée de terre battue, sans me projeter plus loin, avec Fred, mon père qui était là les dernières semaines et qui sera là pour Roland‐Garros. Et c’est tout, quoi », a déclaré le 35e mondial dans des propos rapportés par Radio Canada.