Marcelo Rios n’a pas sa langue dans la poche. Interrogé par le podcast « Subidos a la Red » avec Alex Corretja, le Chilien s’est lâché concernant sa carrière. L’ancien numéro 1 mondial raconte à quel point il lui a été difficile de gérer cette célébrité : « Je suis très reconnaissant de tout ce que le tennis a pu m’apporter, il m’a beaucoup aidé, mais je changerais aussi beaucoup de choses. J’étais numéro 1 mondial à 21 ans, je n’avais aucune idée de ce qu’il se passait. D’un coup, tout le monde me connaissait. Je suis difficile pour la presse et inversement car je ne savais pas comment les traiter. Si j’avais été numéro 1 à 26 ou 27 ans, j’aurais apprécié davantage. Personne ne vous apprend comment gérer « la célébrité ». »

Enfin, il évoque à quel point ce milieu l’a usé et égratigne un certain Pete Sampras : « Le tennis m’a laissé dans la merde, il m’a détruit. Je suis physiquement et mentalement dévasté. Les voyages, les hôtels, les entraînements, toute cette routine m’a tué. Il y avait des gars qui ne m’aimaient pas, des moments difficiles avec l’ATP. Le circuit était ennuyeux à l’époque, Sampras l’était aussi. En plus, il m’a pris en grippe alors qu’on avait le même agent. Je me souviens l’avoir invité à une exhibition au Chili et je lui ai dit qu’on se mettait d’accord sur le résultat, comme ce qui se fait habituellement. Je l’ai battu 7-6 au troisième et il s’est mis en colère et m’a dit : « Sais-tu qui je suis ? » Je pense que je m’entendais plutôt bien avec le tout monde, c’est juste qu’en dehors c’était différent. Je suis franc, je dis ce que je pense, je ne peux pas garder les choses pour moi, qu’elles me fassent mal ou pas. »