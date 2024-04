Véritable fléau du tennis moderne depuis l’au­to­ri­sa­tion des paris spor­tifs, les insultes sur les réseaux sociaux envers les joueurs et joueuses de tennis ne surprennent presque plus personne.

Et si la plupart des victimes sont logi­que­ment choqués par cette pratique tout simple­ment dégueu­lasse, certains comme le Tricolore Terence Atmane, 134e joueur mondial, ont décidé de prendre cela à la légère.

« J’espère que tu vas crever dans d’atroces souf­frances, toi et toute ta famille… » 🥶



Terence Atmane se confie sur le cybe­rhar­ce­le­ment dans le tennis et sa gestion des insultes perpé­tuelles. pic.twitter.com/IRJ92RXikp — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 18, 2024

« Ça me fait rire plus qu’autre chose, je trouve ça drôle. Et puis si je gagne et qu’on m’in­sulte, cela veut dire que je suis sur le bon chemin donc ça m’a jamais dérangé », a notam­ment déclaré Atmane au cours d’un docu­men­taire diffusé sur Prime Vidéo sur le cybe­rhar­cè­le­ment dans le tennis.