Alex De Minaur a fait preuve de beau­coup de classe après sa victoire face à Rafael Nadal ce mercredi au deuxième tour de l’ATP 500 de Barcelone, sa première face à l’Espagnol sur terre battue.

Au lieu de se féli­citer et d’en rajouter, il a préféré rendre hommage à l’un de ses héros.

« Comme tous les joueurs de tennis, surtout ceux de ma géné­ra­tion, Rafa était un modèle d’at­ti­tude, de force mentale et de grinta. C’est quelque chose que l’on voyait quand on était enfant. Et nous avons essayé de lui ressem­bler le plus possible. Ce sont des valeurs que nous avons essayé de copier, même si ce n’est pas facile. Je l’ai vu gagner des tour­nois du Grand Chelem depuis que je suis enfant, c’est donc quel­qu’un de très spécial pour moi, dans ma vie et ma carrière. »