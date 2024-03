Au cours d’une récente inter­view accordée au maga­zine améri­cain Haute Living, Tommy Paul a raconté une anec­dote inté­res­sante concer­nant Carlos Alcaraz et sa bonne humeur, même après une défaite.

Alors que Paul venait de battre l’Espagnol en quarts de finale du Masters 1000 de Toronto, en août 2023, après une grosse bataille, il a expliqué avoir croisé son adver­saire quelques minutes plus tard au restau­rant, tout sourire.

« Nous avons terminé tard ce jour‐là, mais le tournoi avait gardé un restau­rant ouvert pour que nous puis­sions nous restaurer tard dans la nuit. Et c’est drôle car Alcaraz s’était égale­ment présenté au restau­rant 20 minutes plus tard. Il nous avait salué tout en souriant en montant à l’étage. Je me souviens avoir pensé qu’il s’était proba­ble­ment beau­coup plus amusé que moi, car je devais jouer le lendemain. »